Vincent Pate Aboubakar 🔥



⚽Denizlispor

⚽Başakşehir

⚽⚽Fenerbahçe

⚽Kasımpaşa

⚽Alanyaspor

⚽⚽Erzurumspor

⚽Hatayspor

⚽Karagümrük

⚽Göztepe

⚽Trabzonspor

⚽Denizlispor

⚽⚽Gaziantep FK pic.twitter.com/k00tNVBmeU



— Sporx (@sporx) March 6, 2021

Beşiktaş'ta Aboubakar fırtınası devam ediyor. Gaziantep maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan ve 4 de asist yapan Aboubakar, şu ana kadar yaptığı gol katkısı ile ile Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı (2016/17'de 12 gol & 4 asist).Sezon başında yeni Beşiktaş forması giyen Aboubakar, attığı golllerle değerini tekrar yükseltti. Kamerunlu yıldızın geçtiğimiz ağustos ayında değeri 5 milyon euro'ydu. Aradan geçen 6 aylık sürede Aboubakar bu değeri 7 milyon euro'ya çıkardı.