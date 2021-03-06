Beşiktaş'ta kasırga: Aboubakar

Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması altındaki gol sayısını ligde 15'e yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta kasırga: Aboubakar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2021 19:37
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Aboubakar fırtınası devam ediyor. Gaziantep maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkartan ve 4 de asist yapan Aboubakar, şu ana kadar yaptığı gol katkısı ile ile Beşiktaş forması giydiği bir önceki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı şimdiden geride bıraktı (2016/17'de 12 gol & 4 asist).

Sezon başında yeni Beşiktaş forması giyen Aboubakar, attığı golllerle değerini tekrar yükseltti. Kamerunlu yıldızın geçtiğimiz ağustos ayında değeri 5 milyon euro'ydu. Aradan geçen 6 aylık sürede Aboubakar bu değeri 7 milyon euro'ya çıkardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.