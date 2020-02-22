Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Diaby'yi kulübeye çekti ve yerine Jeremain Lens'i koydu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi
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22 Şubat 2020 19:03
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği karşılaşmada Sergen Yalçın sürprize imza attı.

Sergen Yalçın, Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürerken, Diaby'yi ise kulübeye çekti. Hollandalı oyuncu, Başakşehir maçında da 90 dakika oynamış ancak sağ bek pozisyonunda görev almıştı.

Üst üste 4 maçta 11'de yer alan Diaby, bu sezon 28 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.



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