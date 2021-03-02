Beşiktaş'ta Ghezzal sahalara dönüyor

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ilk 11'e geri dönüyor. Sakatlığını atlatıp idman eksiğini kapatan tecrübeli kanat oyuncusu, Yeni Malatya karşısındaki mücadelede asistlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal sahalara dönüyor
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02 Mart 2021 13:37
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 17 lig maçında yaptığı 10 asistle bu alanda sezonun en başarılı ismi olmayı başaran Rachid Ghezzal, kalçasından yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan bir süre uzak kalmıştı.

Yoğun tedavi sonrasında Denizlispor mücadelesi öncesinde takımla çalışmalara başlayan ve bu karşılaşmanın kadrosunda da yer alan Cezayirli kanat oyuncusu, teknik ekip tarafından dinlendirilmişti.

Yoğun maç maratonu sebebiyle alternatifli bir kadro kurgusu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ghezzal'i bu akşamki Yeni Malatya müsabakasında ilk 11'de görevlendirecek. İdman eksiğini kapatan ve tam olarak sağlığına kavuşan 28 yaşındaki futbolcu, asistlerine devam etmek için sahada olacak.

Öte yandan aynı şekilde problemini geride bırakan Rıdvan Yılmaz'ın da bu akşam ilk 11'de olması bekleniyor.

 



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