Beşiktaş'ın kritik 3 haftası

Üst üste oynayacağı Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarından 9 puan çıkarmayı hedefleyen siyah-beyazlıları aksi bir durumda zor günler bekliyor

Haber; Sabah
Beşiktaş'ın kritik 3 haftası
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21 Ekim 2020 08:44
Yeni sezona büyük umutlarla giren ancak istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş'ta herkesi kritik haftalar bekliyor.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu üç haftayı kayıpsız geçmekten başka bir şey düşünmüyor. 4 maçta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 18. sırada bulunan Beşiktaş'ta artık puan kaybına tahammül yok. Gaziantep ile oynanacak maçtan sonra milli araya girilecek. Sonrasında ise Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kartal, bu sebeple 3 maçta 9 puandan başka bir şey düşünmüyor. Aksi takdirde sıkıntıların büyüyeceği ve takım içinde bazı radikal kararların alınacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın dünkü idmanına sakatlıkları bulunan Hasic, Atakan, N'Koudou ve Ljajic'in yanı sıra KOVİD- 19 testi pozitif çıkan Mensah katılmadı. Antrenman sonunda çift kale maçı kazanan takım zafer pozu verdi.



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