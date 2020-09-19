Beşiktaş'ı yıkan Gökdeniz: "Çok mutluyum"

Antalyaspor'da Beşiktaş maçındaki beraberlik sayısını kaydeden Gökdeniz Bayrakdar açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ı yıkan Gökdeniz: 'Çok mutluyum'
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19 Eylül 2020 21:11
Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, maç sonrasında konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Antalyaspor'a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attığım için mutluyum. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim. " dedi.

Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı bu transfer döneminde Kocaelispor'dan kadrosuna katmıştı.


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