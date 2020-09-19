Beşiktaş'ı yıkan Gökdeniz: 'Çok mutluyum'

Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı bu transfer döneminde Kocaelispor'dan kadrosuna katmıştı.

Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, maç sonrasında konuştu.Çok mutlu olduğunu belirten genç oyuncu, "Antalyaspor'a geldiğim ilk günden bu yana çok mutluyum. Kariyerimdeki ilk Süper Lig maçım, sonradan girip golü attığım için mutluyum. Buradan böyle 1 puanla ayrılmak mutluluk verici. Takım arkadaşlarıma ve Tamer hocama teşekkür ederim. " dedi.