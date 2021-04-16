Beşiktaş, vefatının 32. yıl dönümünde "Baba Hakkı"yı andı

Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten için ölümünün 32. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, vefatının 32. yıl dönümünde 'Baba Hakkı'yı andı
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16 Nisan 2021 14:51
Beşiktaş Kulübü, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten'i, vefatının 32. yıl dönümünde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden Baba Hakkı Yeten'i vefatının 32. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından da, "Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski milli futbolcumuz, Baba lakaplı Hakkı Yeten'i vefatının 32.yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.



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