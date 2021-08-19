Beşiktaş, Tyler Boyd'u 3'te bir maaşa yolladı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular için "veda" planları yapılırken, bir isim için anlaşma sağlandı.



Siyah-beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'u Rizespor' kiralamak üzere anlaşmaya vardı.



Karadeniz ekibi, Tyler Boyd'un bu sezonki maaşının 3'te birini ödeyerek sezon sonuna kadar kadrosunda katacak.



Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak oynayan Boyd'un Beşiktaş ile 2023'e kadar kontratı var.



KARTAL KAYRA YILMAZ ÜMRANİYESPOR'DA



Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı da kiralık gönderdi. 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da oynayacak.







