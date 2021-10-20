Beşiktaş tribünlerinde arbede yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşılaşan Beşiktaş'ta tribünde bir arbede yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünlerinde arbede yaşandı
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20 Ekim 2021 00:23
Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 yenildiği karşılaşmanın öncesi kale arkası tribününde siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Maç başlamadan ortam sakinleşirken bir süre sonra tribünde taraftarlar arasında bir kez daha gerginlik çıktı. Yaşanan arbede sonrası bazı taraftarlar sahaya atladı. Emniyet güçleri burada önlem alırken, sağlık ekipleri de bu tribüne yönlendirildi. Yaralanan bir taraftar sedyeyle sahadan çıkarıldı.


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