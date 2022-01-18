ÖNDER KARAVELİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

ALEX TEIXEIRA KADRODA

İLK YARI TEMPOSUZ

BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI

BEŞİKTAŞ BİR KEZ DAHA PENALTI BEKLEDİ

KARAGÜMRÜK'TE İKİ KIRMIZI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Michy Batshuayi'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.Belçikalı futbolcu, bu golüyle son 3 haftada 3. golünü atarken, ligdeki gol sayısını ise 9'a yükseltmiş oldu.Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçta 7. puanını aldı ve ligdeki puanını 35'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gaziantep FK mücadelesine göre 3 farklı isimle sahada yer aldı.Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk 11'de görev yapan Emirhan İlkhan ile Welinton, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alamadı.Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de oynayan Güven Yalçın ise 22. hafta mücadelesine yedek olarak başladı.Teknik direktör Önder Karaveli, Welinton'un yerine sarı kart cezası biten Domagoj Vida'yı stoperde oynattı.Karaveli, Oğuzhan Özyakup ile Cyle Larin'i de ilk 11'de görevlendirdi.Sakatlığı ve hastalığı nedeniyle son 7 maçta kadroda yer alamayan Alex Teixeira, Fatih Karagümrük maçında kadroda kendisine yer bulabildi.Sakatlığı sonrası Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını kaçıran Teixeira, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer alamadı. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 89. dakikasında Batshuayi'nin yerine oyuna dahil oldu.Kırmızı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında görev alamayan Francisco Montero da Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu.Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı da yedekler arasında yer aldı.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 29. dakikada sarı kart gördüğü ve Beşiktaş'ın Batshuayi ile 39. dakikada penaltıdan bulduğu gol akılda kalan aksiyonlar oldu. Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Karagümrük'ten Caner Erkin topu uzaklaştırmak isterken top eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Beşiktaş'ta Batshuayi takımını 1-0 geçirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş etkili başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlılar önce 48. dakikada Cyle Larin'in ceza sahası içinden attığı şutta çerçeveyi bulamadı. 51. dakikada ise Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti. Beşiktaş'ta 55. dakikada Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşu ise kaleci Viviano kurtardı.İkinci yarıda Karagümrük kalesine etkili ataklarını sürdüren Beşiktaş, 58. dakikada ise penaltı bekledi. Beşiktaş'ta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rachid Ghezzal, rakibinden seken topa el itirazından bulundu. Ancak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi.Karagümrük'te Salih Dursun oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fatih Karagümrük penaltı beklerken, kenarda yardımcı hakeme itirazlarda bulunan Salih Dursun ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Salih'in ardından Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel de karara itirazda bulununca kırmızı kart gördü.Beşiktaş, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.31. dakikada Karamoh'un hızlı çıkışıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Borini topla buluştu, Fatih Karagümrüklü oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.37. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vida ile topa yükselen Caner Erkin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.39. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, topu ağlara gönderdi: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.