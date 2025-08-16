Beşiktaş'tan Eljif Elmas'a teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için bu kez gündeme Eljif Elmas iddiası geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan gazeteci Marco Conterio, Beşiktaş'ın bonservisi Leipzig'te olan Eliif Elmas için hareke geçtiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların, Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusuna 5 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi. Haberde Eljif Elmas'ın İngilitere veya İtalya'ya gitmek istediği için Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.
TORINO, NAPOLI VE WEST HAM DEVREDE
Öte yandan geçen sezon Eljif Elmas'ı kiralayan Torino'nun yanı sıra Napoli West Ham United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı.
ELJIF ELMAS'IN KARİYERİ
2019 yılında 17,7 milyon euroya Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, 2024 yılının Ocak ayında 24 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tuttu.
Leipzig'te performansı beğenilmeyen Eljif Elmas, geçen sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralandı. Torino'da 13 resmi maça çıkan Eljif Elmas, 4 gol katkısı yaptı.
