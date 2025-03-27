Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek. Hakem, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile izleyecek ve Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından derbideki pozisyonları değerlendirecek.

Haber; Haberturk
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Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi
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27 Mart 2025 21:27
Son güncelleme 27 Mart 2025 21:28
Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirecek.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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