Beşiktaş, İspanyol yıldız için masada

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında gözünü Adama Traore'ye çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, İspanyol yıldız için masada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 10:21
Beşiktaş yönetiminin, Kadın Basketbol takımının London Lions maçı için gittiği İngiltere'de Fulham kulübünün yetkilileri ile Adama Traore hakkında bir görüşme yaptıkları öne sürüldü.

GHEZZAL YERİNE GELECEK

Sezon başında Wolverhampton'dan kadroya katılan ancak geçirdiği 2 büyük sakatlık yüzünden sadece 13 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asistle oynayabilen İspanyol kanat oyuncusunun sezon sonunda Fulham'dan ayrılabileceği ifade ediliyor.

Yönetimin Traore'yi, Cezayirli Rachid Ghezzal'ın yerine düşündüğü de gelen haberler arasında.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery