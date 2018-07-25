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Beşiktaş Avrupa'ya start veriyor! İlk durak Faroe Adaları..

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 26 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a konuk olacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş Avrupa'ya start veriyor! İlk durak Faroe Adaları..
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25 Temmuz 2018 10:52
Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 26 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

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