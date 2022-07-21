SAISS ANTRENMANDA YER ALDI

ISMAEL MESAJI VERMİŞTİ

İSPANYA KAMPINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılara Romain Saiss'ten iyi bir haber geldi.Dizinde yaşadığı problem sonrası Avusturya'da hafif çalışmalar yapan ve hazırlık maçlarında riske edilmeyen Saiss, İspanya'daki kampın bir bölümünde yer aldı. Futbolcu, İspanya kampını hazır hale gelebilmesi açısından çok önemsiyor.Saiss'in bugün yapılacak antrenmanın tamamında takımla çalışacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Valerien Ismael, "Saiss'in İspanya kampında bizle birlikte olacağını söyleyebilirim" demişti.20:00 Beşiktaş - Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)20:00 Beşiktaş – Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)