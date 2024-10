Phoenix Suns guardı Bradley Beal, geçtiğimiz sezon daha sağlıklı kalmış olabilseydi, Suns'ın Batı Konferansı'nın 1 numaralı takımı olabileceğini iddia etti.



Beal, Suns ekibinin takımla geçirdiği ilk yıl olan 2023-24 sezonunda yetersiz kalmasının nedenlerinden birinin sağlık durumu olduğunu kabul etti.



Beal, 'Run Your Race' podcast'inde, alt sırt ve ayak bileği sakatlıklarını geçirmemiş olması durumunda, Suns'ın 2024 Batı Konferansı playoff'larının zirvesinde yer almış olabileceğini söyledi:



"29 maç kaçırmama rağmen 49 maç kazanmıştık. Bunu ayrıca bir düşünün. Her maçı kazanırdık demeyeceğim, ancak o maçların yarısında oynasaydım, Batı'da 1 numara olurduk veya en azından 1 numara için yarışabilirdik."



Beal, 53 normal sezon maçında yer almış ve 82 maçlık takvimin 29'unu kaçırmıştı.



Beal'ın sakatlıklarına ek olarak, başlangıç oyuncuları Devin Booker, Kevin Durant, Grayson Allen ve benchten gelen Eric Gordon da dahil olmak üzere Suns'ın diğer en iyi oyuncuları sakatlık nedeniyle birçok maçta forma giyememişti. Bu sebeple Phoenix ekibi, bu süreçte 21 farklı başlangıç kadrosu kullanmak durumunda kalmıştı.



Play-In turnuvasında New Orleans Pelicans'ın elenmesi, Suns'ın altıncı sırayı garantilemesini sağlamış olsa da, ekip playoff ilk turunda Minnesota Timberwolves tarafından süpürülerek sezona veda etmişti.