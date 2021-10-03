Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt Bundesliga'nın 7. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1,06'lık oran verilirken Eintracht Frankfurt'un galibiyetine ise 9,80'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 3,40 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,14 oldu.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Mücadelede ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,12'lik oran verilirken Gol olmaz seçeneğine 45,00 oran uygun görüldü. Eintracht Frankfurt'un ilk golü atmasına ise 3,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,53 olurken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,88'lik oranla bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1,06'lık oran verilirken Eintracht Frankfurt'un galibiyetine ise 9,80'lik oran uygun görüldü. 2,5 ALT oranı 3,40 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,14 oldu.
BAYERN MÜNİH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Mücadelede ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,12'lik oran verilirken Gol olmaz seçeneğine 45,00 oran uygun görüldü. Eintracht Frankfurt'un ilk golü atmasına ise 3,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı Gol var oranı 1,53 olurken Karşılıklı Gol yok oranı ise 1,88'lik oranla bültende yer aldı.
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