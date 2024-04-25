Basketbolda hafta Galatasaray maçıyla başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.



Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray Ekmas, cuma günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.



Öte yandan cuma günü oynanması planlanan Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko karşılaşması ise sarı-lacivertlilerin THY EuroLeague play-off maçları sebebiyle ertelendi.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:



Cuma:



18.00 Galatasaray Ekmas-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)



27 Nisan Cumartesi:



15.30 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



18.00 Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menteşe)



28 Nisan Pazar:



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)



18.00 Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet (Ankara)



20.30 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker)



29 Nisan Pazartesi:



19.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU