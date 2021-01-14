Barcelona penaltılarla Süper Kupa finalinde

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona, Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.



Estadio Nuevo Arcangel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-1'in uzatmalarının ardından gidilen penaltılarla kazandı ve finale yükseldi.



Maçın 39. dakikasında De Jong'un golüyle öne geçen Barcelona, ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarının hemen başşında Oyarzabal, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi. Kalan dakikalarda gol olmayınca maçta uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve penaltı vuruşları yapıldı.



Penaltılarda Barcelona'da kaleci farkı öne çıkarken Stegen, ilk 2 Sociedad penaltısını kurtardı. Barcelona'da 2 penaltı kaçırırdı. Barcelona'da De Jong ve Griezmann'ın penaltı kaçırmasına rağmen Piug, Pjanic ve Dembele'nin attığı penaltılarla tur atlamayı başardı.



İspanya Süper Kupası'nda bir diğer finalist Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından belli olacak.



