Bandırmaspor Süleyman Luş'u kiraladı

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bandırmaspor Süleyman Luş'u kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 16:31
Süleyman Luş
Süleyman Luş
TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Geçen sezon Şanlıurfaspor'da kiralık oynayan Luş, kariyerinde 67 maçta 1 gol attı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.