Bandırmaspor Süleyman Luş'u kiraladı

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Geçen sezon Şanlıurfaspor'da kiralık oynayan Luş, kariyerinde 67 maçta 1 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Geçen sezon Şanlıurfaspor'da kiralık oynayan Luş, kariyerinde 67 maçta 1 gol attı.