Bahçeşehir Koleji Badalona'yı mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8'nci hafta maçında İspanya deplasmanında Joventut Badalona'yı 87-77 yendi.



Geçen hafta gruptan çıkma şansını kaybeden Bahçeşehir Koleji, 8'inci maçında ilk galibiyetini elde etti. Joventut Badalona ise gruptaki 6'ncı mücadelesinde ilk yenilgisini aldı.



Palau Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 25-25'lik skorla tamamlandı. İkinci çeyrekte Jones ve İsmet Akpınar'ın sayılarıyla etkili olan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 7 sayı farkla 48-41 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 68-53'lük skorla üstün girdi. Son çeyrek üstünlüğünü koruyan konuk ekip, parkeden 10 sayı farkla 87-77 galip ayrıldı.



