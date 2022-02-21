Bafetimbi Gomis: "Galatasaray aşıkları için, Omar için"

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis: 'Galatasaray aşıkları için, Omar için'
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21 Şubat 2022 22:27
Galatasaray'a Göztepe deplasmanında attığı gollerle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Fiziksel durumu hakkında konuşan Bafetimbi Gomis "İyi hissediyorum. İyi bir takım oyunu oynadık. Her şey iyi olmasa da yapabileceklerimi gösterdik." dedi

Açıklamalarına devam eden Gomis "Galatasaray adına gol attığım için çok gururluyum. Bu galibiyeti Omar'a armağan ediyorum. Yaşadıklarından sonra geri dönmesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Gomis ayrıca "Galatasaray aşıkları için bu golleri attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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