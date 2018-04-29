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Azerbaycan GP'sinde kazanan Hamilton

Formula 1 Azerbaycan GP'sinde kazanan Mercedes takımından Lewis Hamilton oldu.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Azerbaycan GP'sinde kazanan Hamilton
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29 Nisan 2018 17:02
Formula 1 Azerbaycan GP'sinde kazanan Mercedes takımından Lewis Hamilton oldu. Hamilton bu sezonki ilk zaferini elde etti.

Yarışı Ferrari'den Raikkonen ikinci sırada, Force India'dan Perez üçüncü sırada tamamladı.

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