Azerbaycan GP'sinde kazanan Hamilton

Formula 1 Azerbaycan GP'sinde kazanan Mercedes takımından Lewis Hamilton oldu. Hamilton bu sezonki ilk zaferini elde etti.
Yarışı Ferrari'den Raikkonen ikinci sırada, Force India'dan Perez üçüncü sırada tamamladı.
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Yarışı Ferrari'den Raikkonen ikinci sırada, Force India'dan Perez üçüncü sırada tamamladı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın