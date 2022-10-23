Aydın BB, İlkbank'a set vermedi

Kadınlar Kupa Voley'de Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aydın BB, İlkbank'a set vermedi
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22 Ekim 2022 19:03
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlkbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla grupta 2'de 2 yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Gruptaki ikinci maçını da kaybeden İlbank ise çeyrek final şansını yitirdi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Tuzkan

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir, Çiçek Suna Erel (Sinem Bayazıt, Aysun Aygör, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Fatma Nur Erdoğan, Selen Ursavaş)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan (Selin Adalı, Çağla Salih, Semra Özer, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner)

Setler: 14-25, 14-25, 14-25

Süre: 67 dakika (23, 22, 22)

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