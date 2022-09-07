Atakaş Hatayspor, Ze Luis'i açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Ze Luis'i kadrosuna kattı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ze Luis, Hatayspor'la anlaşma sağladı.



Açıklamaya göre Hatayspor Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in kulüple olan sözleşmesi sona erdi.



Kariyerinde Porto, Braga, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova gibi kulüpler olan 31 yaşındaki forvet, 2 sezon önce Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transferi gerçekleşmedi.





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