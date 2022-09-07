Atakaş Hatayspor, Ze Luis'i açıkladı!

Cape Verdeli ünlü golcü Ze Luis, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu. Süper Lig ekibi, Ze Luis transferini açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atakaş Hatayspor, Ze Luis'i açıkladı!
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06 Eylül 2022 22:33
Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Ze Luis'i kadrosuna kattı. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ze Luis, Hatayspor'la anlaşma sağladı.

Açıklamaya göre Hatayspor  Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Kariyerinde Porto, Braga, Spartak Moskova ve Lokomotif Moskova gibi kulüpler olan 31 yaşındaki forvet, 2 sezon önce Fenerbahçe ile anılıyordu ancak transferi gerçekleşmedi.

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