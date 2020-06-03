ASVEL, ABD'li basketbolcu Norris Cole ile anlaştı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Norris Cole'u kadrosuna kattı.ASVEL Kulübü, 31 yaşındaki Cole ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ile 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk yaşayan Cole, daha sonra İsrail'de Maccabi Tel Aviv, Karadağ'da Buducnost, Fransa'da Monaco gibi takımlarda görev yapmıştı.Geçen sezon Monaco formasıyla ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden 1,88 metre boyundaki Cole, 12,3 sayı, 4,2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.