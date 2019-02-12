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Devre arasında Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan Galatasaray'da bir önemli teklif de Younes Belhanda'ya geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, yıllık 5.5 milyon Euro teklif ettiği Faslı oyuncu ile anlaşma noktasına geldi ve bonservis pazarlıkları başladı. Ancak devreye girip, oyuncusu ile özel bir görüşme yapan Fatih Terim, "İkinci yarıda sana ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum'' dedi.DİAGNE İLE COŞACAKHocasının sözleriyle ikna olan Belhanda kalmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Al-İttihad'a "Sezon sonunda görüşelim'' dedi. Ligin ikinci yarısında geçen 4 hafta, Fatih Terim'i haklı çıkardı. Alanya'da Feghouli'ye beraberlik golünün asistini yapan Belhanda, Trabzon'a ise birbirinden kritik iki gol attı. Terim'e göre; yeni forveti Diagne sayesinde Belhanda çok daha skorer bir kimliğe kavuşacak.Galatasaray formasını 55 maçta sırtına geçiren ve 4 bin 299 dakika sahada kalan Belhanda 5 gol atıp, 14 asist yaparak 19 gole direkt etki etti.