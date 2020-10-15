Arjantin'deki futbol ligleri 30 Ekim'de santra yapacak

Koronavirüs nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin futbol liglerinin, 30 Ekim'de başlayacağı açıklandı

Haber; AA
Arjantin'deki futbol ligleri 30 Ekim'de santra yapacak
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15 Ekim 2020 13:54
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 aydır oynanmayan Arjantin'deki futbol ligleri, 30 Ekim'de başlayacak.

Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, 1'inci ligin 30 Ekim, 2'nci ligin 7 Kasım, 3 ve 4'üncü lig ile kadınlar liginin ise 21 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı da ifade edildi.



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