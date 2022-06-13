Arda Güler ve İsak Vural için Jesus heyecanı

Fenerbahçe'de genç yıldızlar Arda Güler ve İsak Vural'ın, Jorge Jesus yönetiminde gelişimlerini hızlandırmaları bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Arda Güler ve İsak Vural için Jesus heyecanı
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13 Haziran 2022 09:44
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonu açacak Fenerbahçe'de gözler bir yandan da genç yıldızlarda olacak.0

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; geçen sezon İsmail Kartal ile yakaladığı çıkışla büyük beğeni toplayan Arda Güler'in Jorge Jesus'la daha da ileriye gitmesi bekleniyor. Sezonun son bölümünde bel sakatlığı yaşayan Arda'nın kısa sürede takıma katılması umuluyor.



Öte yandan bir diğer genç yetenek İsak Vural'dan da beklentiler büyük. 17 yaşındaki orta saha daha önce Benfica'da yer almıştı. 2 sene önce Benfica'nın U17 takımında oynayan İsak, Jorge Jesus ve ekibi tarafından da yakından tanınıyor. Hem Arda Güler hem de İsak Vural'ın yeni sezonda Jorge Jesus ile potansiyellerini göstermeleri bekleniyor.



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