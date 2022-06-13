Arda Güler ve İsak Vural için Jesus heyecanı

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonu açacak Fenerbahçe'de gözler bir yandan da genç yıldızlarda olacak.0geçen sezon İsmail Kartal ile yakaladığı çıkışla büyük beğeni toplayanSezonun son bölümünde bel sakatlığı yaşayan Arda'nın kısa sürede takıma katılması umuluyor.Öte yandan bir diğer genç yetenekda beklentiler büyük. 17 yaşındaki orta saha daha önce Benfica'da yer almıştı. 2 sene önce Benfica'nın U17 takımında oynayan İsak,Hem Arda Güler hem de İsak Vural'ın yeni sezonda Jorge Jesus ile potansiyellerini göstermeleri bekleniyor.