Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony ve San Antonio Spurs forveti Rudy Gay'in, Los Angeles Lakers ile bağlantısı olan "en dikkat çekici isimler" olduğu bildirildi.



Reddit'te bir soru-cevap oturumunda yer alan Bleacher Report muhabiri Jake Fischer'a göre Anthony ve Gay, bu yaz Lakers'la bağlantılı iki veteran forvet olarak ortaya çıktı.



Fischer, bir reddit kullanıcısının, "Birkaç podcast'te Lakers'la imza atmak için sıraya giren veteranlar olduğunu paylaştınız. Düşünülen serbest oyunculardan bazıları kimler? Carmelo ya da Rudy Gay hakkında herhangi bir haber var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Carmelo ve Rudy Gay kesinlikle Lakers'la adı geçen en dikkat çekici isimler, evet."



Geçen sezon 37 yaşındaki Anthony, maç başına 13.4 sayı, 1.5 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları tutturmuştu. 34 yaşındaki Gay ise maç başına 11.4 sayı, 1.4 asist ve 4.8 ribaund ile oynamıştı.



