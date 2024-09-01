Yeni formatlı Şampiyonlar Ligi'ne katılan Lille, devler liginde başarı hedefliyor.



ANTHONY MARTİAL





Ofansif alanda istediği gücü yakalamayan Fransız temsilcisi, Anthony Martial için kolları sıvadı.



PAZAR KAPANDI



Transfer pazarı cuma günü kapanmış olsa da Martial'ın boşta olması sebebiyle bu transferin gerçekleşmesi mümkün.



FRANSA MİLLİ TAKIMI



Fransa Milli Takımı'na geri dönmek isteyen Martial, Lille transferine sıcak bakıyor.



Teknik Direktör Bruno Genesio'nun Lyon'dan eski öğrencisi olan Martial şampiyonlar liginde oynayabileceği ve Fransız basınında ön planda olacağı bir kulübe transfer olmak istiyor.



PERFORMANSI



Geçen sezon 19 maça çıkan forvet, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.





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