Antalyasporlu Naldo: 'Katlandığımız acılar herkese uyarı olsun'

Oğlu ile kayınpederini trafik kazasında kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria, "Bu kazalar hayallerin, ailelerin yok olmasına ve yaşatmamız gereken çocukların hayatlarının sona ermesine neden oluyor. İnsanlar araç kullanırken daha sorumlu olsalardı tüm bu üzüntülerden kaçınılabilirdi" dedi.Antalya'da 7 Eylül'de 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.Trafik kazasında oğlunu ve kayınpederini kaybeden Naldo Pereria, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Naldo Pereria açıklamasında,dedi.