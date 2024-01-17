Antalyaspor'da veda yakın: Holtmann

Antalyaspor forması giyen Gerrit Holtmann, Almanya'ya geri dönüyor. Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini erken feshedeceği ve Holtmann'ın Darmstadt'a yakın olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da veda yakın: Holtmann
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17 Ocak 2024 18:24
Antalyaspor, sezon başında Bochum'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gerrit Holtmann ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'da yer alan habere göre, Akdeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmesinin yakın olduğu öne sürüldü.

Holtmann'ın Almanya'ya ise Bochum formasıyla değil Darmstadt'la geri döneceği iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun Darmstadt'a kiralık transferinin yakın olduğu ifade edildi.

Alman futbolcu, sezon başında kiralandığı Antalyaspor'da 8 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Bonservisi Bochum'da bulunan Holtmann, Alman ekibinde ise 92 maçta 11 gol attı ve 15 asist yaptı.

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