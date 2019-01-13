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Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ayrılık kararı aldı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş, transfer yapılamadığı için ayrılık kararı aldı. Bektaş son kararını Yiğiner ile görüştükten sonra verecek.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ayrılık kararı aldı!
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13 Ocak 2019 17:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş istifa kararı aldı. Bektaş ile kulüp başkanı Yiğiner bir görüşme yaptıkran sonra son karar verilecek.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, teknik direktör Bektaş'ın transfer tahtasının açılmaması nedeniyle zorlandığını kendisine ilettiğini belirterek, "Şu an için herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın kendisiyle görüşeceğiz. Görüşmeden sonra teknik direktörümüzün durumu netleşir." ifadelerini kullandı.

Takımla Antalya'da kampta bulunan teknik direktör Bayram Bektaş, yarın Ankara'ya gelerek başkan Yiğiner ile Beştepe'deki tesislerde bir görüşme gerçekleştirecek.


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