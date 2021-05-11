Anderson Talisca için transfer teklifi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca için transfer teklifi
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11 Mayıs 2021 11:16
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca'ya transfer için sürpriz bir talip çıktı.

Kısa bir süre önce Fenerbahçe ile adı anılan Moussa Marega'yı bonservissiz olarak kadrosuna katan Suudi Arabistan takımı Al Hilal, bu kez Andersn Talisca'yı kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı.

Al Hilal, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'den Anderson Talisca'yı transfer edebilmek için teklifini yaptı. İtalyan Sebastian Giovinco'nun yerine Taslica'yı düşünen Al Hilal, Brezilyalı yıldız ve menajeriyle görüşmek gerçekleştirdi.

Anderson Talisca'ya iki yıllık sözleşme teklif eden Al Hilal, Guangzhou Evergrande'ye de bonservis bedeli olarak 5 milyon euro önerdi. Ancak Çin ekibi, 6 milyon euro altında bir rakamı kabul etmeyi düşünmediğini bildirdi.

Öte yandan Çin'de yabancı futbolculara getirilen maksimum 3 milyon euro maaş sınırı nedeniyle Talisca'nın Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öne sürülürken; Al Hilal ile Guangzhou Evergrande arasında anlaşma sağlanabileceği belirtildi.



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