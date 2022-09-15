Ancelotti'den çarpıcı iddia; 'Lisansımı yırtarım'

Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 galibiyetle ayrıldıkları maçın ardından Uruguaylı orta saha oyuncusu Fede Valverde için övgü dolu sözler söyledi.



Valverde'nin daha fazla gol atması gerektiğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Beni asıl şaşırtan Fede'nin bu kadar az gol atması. Geçen sezon sadece 1 gol atabildi. Leipzig' attığı golden sonra onunla konuştum, sanki ayağı taştan yapılmış gibi. Gerçekten inanılmaz bir şuttu." dedi.



Oyuncusunun gol sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ancelotti şakayla karışık, "Fede'ye bu sezon en az 10 gol atmazsa antrenörlük lisansımı yırtacağımı söyledim. Şaka bir yana şu anda ona dünyanın en iyi orta sahası demek için çok erken. Neler yapabileceğini bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.



24 yaşındaki Federico Valverde, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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