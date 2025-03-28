Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 32. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Letonya'da konuk edecek.
Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 7. sıraya yükseldi.
Lacivert-beyazlı ekip, kalan 3 maçlık periyotta 18'er galibiyeti bulunan Kızılyıldız ve Bayern Münih'i geçerek normal sezonu ilk 6 sıra içinde bitirmeyi hedefliyor.
İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 31 maçta 10 galibiyetle ligde 16. sırada. Maccabi'nin play-in şansı bulunmuyor.
Anadolu Efes, bu maçın ardından önce Kızılyıldız'la deplasmanda, ardından Zalgiris'le sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.
İki ekibin ligin ilk yarısında oynanan müsabakasını İsrail temsilcisi 93-91 kazanmıştı.
Avrupa'da 868. randevu
Anadolu Efes, Maccabi Playtika müsabakasıyla Avrupa kupalarında 868. randevusuna çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 867 karşılaşmada 489 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY EuroLeague'de ise 620. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 619 maçın 332'sini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes'in rakibi Maccabi Playtika
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Maccabi Playtika'yı Letonya'da ağırlayacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 32. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika ekibini Letonya'da konuk edecek.
- 21:34 Milli atlet Dilek Koçak WADA tarafından aklandı!
- 21:20 Anderson Talisca'dan Süper Lig'de ilk!
- 21:03 Bodrum FK, VAR'la penaltı kazandı!
- 20:58 Galatasaray, Rob Gray'i açıkladı
- 20:50 Beşiktaş Fibabanka farklı galip
- 20:43 Skriniar'dan Fenerbahçe'de ilk gol!
- 20:37 CANLI: Fenerbahçe Beko - Baskonia
- 20:28 CANLI: Anadolu Efes - Maccabi Playtika Tel Aviv
- 20:22 Hakan Kutlu: "Bir golle maçı kazanmasını bildik"
- 20:14 Yalçın Koşukavak: "İyi oyunların hakkı da bazen galibiyet olmuyor"
- 20:10 Mustafa Gürsel: "Maçın hakkı beraberlikti"
- 20:08 Anadolu Efes'in rakibi Maccabi Playtika
- 19:58 Jose Mourinho: "Maç sırasında benim arkadaşım yoktur!"
- 19:34 Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü
- 19:27 Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!
- 19:23 Bodrum FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 19:12 Sergej Jakirovic: "Oyuncularım her şeyini ortaya koydu"
- 19:07 Murat Şahin: "Herkesten özür diliyorum"
- 19:01 Emre Belözoğlu: "7-8 puan daha almamız gerekiyor"
- 19:01 Joao Pereira: "Bu bizim için hiç iyi olmadı"
- 18:55 Kayserispor: "Bayramı 2 gün önceden başlattık"
- 18:47 Dean Huijsen için transfer açıklaması!
- 18:47 Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor
- 18:41 Milli Takım, Eurobasket 2025 için iddialı!
- 18:38 Brezilya'da A Planı: Jorge Jesus
- 18:35 Karşıyaka'dan Suleiman Braimoh hamlesi
- 18:32 Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi!
- 18:22 Fiorentina'nın Zaniolo için planı!
- 18:12 Ancelotti'den 'Brezilya' iddiasına cevap!
- 18:02 Erzurumspor, galibiyeti 84. dakikada buldu!
- 17:58 Boluspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı
- 17:55 Antalyaspor, Alanyaspor maçında geri döndü!
- 17:54 Jakirovic ile Kayseri artık 'kale'
- 17:32 Marko Simonovic: "Kazanmak için en önemli adım, adım adım bakmak"
- 17:32 Emiliano Martinez: "Hayatımda böylesini yaşamadım"
- 17:20 Daniel Alves'e beraat çıktı!
- 17:04 Galatasaray'a Davinson Sanchez'den müjdeli haber!
- 17:03 Muğlaspor'un kalesi gole kapalı
- 17:00 Beşiktaş BOA, seride durumu eşitledi!
- 16:38 Fenerbahçe Opet, Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalde!
- 16:35 Mersin Spor Kulübü, Fenerbahçe deplasmanına hazırlanıyor
- 16:27 Karşıyaka'nın gençleri parladı
- 16:13 Ancelotti, Brezilya iddialarını yalanladı!
- 16:11 Altay'da kaleci Ozan Evrim eldivenlerine kavuştu
- 16:07 Malcom Bokele: "Göztepe'ye tereddüt etmeden imza attım"
- 16:04 Karşıyaka'nın gençleri parladı
- 16:00 Doğa Koleji Genç Kız Voleybol Takımı, Türkiye ikincisi oldu
- 15:52 Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanında teselli arayacak
- 15:48 Sivaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
- 15:43 Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak
- 15:36 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Era Nymburk oldu
- 15:17 Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı
- 15:09 Kocaelispor ve Sakaryaspor "Marmara derbisi"nde 41. kez kozlarını paylaşacak
- 15:04 Şehmus Hazer: "Savunmamız ile kazanacağız"
- 15:02 Şırnak'ta ilk defa gece maçı oynandı
- 15:00 Depremde yitirdiği sporcuların acısını, gençleri şampiyonalara hazırlayarak hafifletiyor
- 14:58 Downhill sporcuları Erciyes'in karla kaplı pistlerinde güç depoluyor
- 14:56 Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor
- 14:56 Şanlıurfalı engelli basketbolcuların Süper Lig sevinci
- 14:50 Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde öne çıkan notlar
Dean Huijsen için transfer açıklaması!
Ancelotti'den 'Brezilya' iddiasına cevap!
Emiliano Martinez: "Hayatımda böylesini yaşamadım"
Daniel Alves'e beraat çıktı!
Ancelotti, Brezilya iddialarını yalanladı!
Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
Marsilya, Pogba'ya açık kapı bıraktı!
Dani Carvajal: "Real Madrid asla pes etmez"
Real Madrid'de Luka Modric kararı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
-
2
Bodrum FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
3
Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!
-
4
Okan Buruk ve yönetimin hedefi: 1 ihtimal daha yok!
-
5
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
-
6
UEFA'dan Real Madrid'in dört yıldızına soruşturma!
-
7
Thomas Reis: "Türkiye şampiyonluğu için yeterli, Avrupa için değil"
-
8
Galatasaray için Ndidi iddiası: "Osimhen'den bilgi aldı"
-
9
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den fedakarlık
-
10
TFF'nin F.Bahçe-G.Saray maçı için hakem planı!