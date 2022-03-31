Anadolu Efes'in konuğu Alba Berlin

THY Euroleague 33. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Alba Berlin'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Alba Berlin
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31 Mart 2022 11:30
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında 1 Nisan Cuma günü Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

ALBA Berlin ise 11 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Anadolu Efes, 90-63'lük skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 759. maç

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarında 759. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 758 müsabakada 431 galibiyet ve 327 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 511. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 510 karşılaşmada 274 galibiyet elde etti, 236 kez rakiplerine mağlup oldu.

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