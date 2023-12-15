Amasya'da hokey maçında hakem Meler'e yapılan saldırı kınandı

Amasya'da devam eden Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig maçında sporcular, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.



Amasya Spor Salonu'nda İstanbul Haydarpaşa ile Zonguldak Kozlu arasında oynanan karşılaşma öncesi sporcular, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade ederek, "Spor barış ve kardeşliktir. Türk sporunun içinde şiddet barınamaz" yazılı pankart açtı.



Hokey Amasya İl Temsilcisi Seyit Ahmet Kanık, saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Hakem arkadaşımız Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, bizleri fazlasıyla üzmüştür. Bu, aslında Türk sporuna yapılan bir saldırıdır. Spor, barış ve kardeşliktir." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU