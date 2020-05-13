Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Transfer için adı Karakartal'la anılan Deportes Tolima kalecisi Alvaro Montero için açıklama geldi.Kolombiya Ligi ekibi Deportes Tolima teknik direktörü Hernan Torres, oyuncusu hakkında çıkan transfer iddiaları için açıklamalar yaptı.25 yaşındaki kaleci hakkında açıklamalar yapan Hernan Torres; "" dedi.25 yaşındaki kaleci Alvaro Montero, bu sezon takımı Deportes Tolima ile 11 resmi maça çıktı. Kolombiyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 4 gol görürken; 8 maçta ise kalesini gole kapattı.