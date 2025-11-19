18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Altay Bayındır: "Beraberliğe üzüldük"

A Milli Takım'da Altay Bayındır, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Kasım 2025 01:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Altay Bayındır: 'Beraberliğe üzüldük'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takım'da Altay Bayındır, İspanya maçının ardından açıklamalarda yaptı.

Milli file bekçisi, "Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder." dedi.

Sözlerine devam eden Altay Bayındır, "İlk maçtan sonra gerekli dersleri çıkardık, analizleri yaptık. Ona göre sahada bir oyun sergiledik. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Galibiyeti alamadığımız için üzgünüz." diye konuştu.


"İHTİYACIM VARDI"

Altay Bayındır, "Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam. Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok." açıklamasını yaptı.

Milli futbolcu, "Yolumuz uzun, ülkemizi sevindirmemiz lazım. İnsanların buna çok ihtiyacı var." dedi.

KALEDEKİ REKABET

Kaledeki rekabet ile ilgili konuşan Altay Bayındır, "Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.