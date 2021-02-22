Alperen Şengün büyülemeye devam ediyor!

Türkiye, ilk maçta 7 sayı farkla yenildiği İsveç'i 8 sayı farkla yenerek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası biletini cebine koyarken Alperen Şengün, istatistikleriyle geceye damga vurdu.



Yıldız pivot, mücadeleyi 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. Alperen Şengün, kaydettiği 24 sayıyla, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde bu sayı baremine ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.



NBA'in göz hapsinde



Yıldızı giderek parlayan Beşiktaşlı oyuncu, ING Basketbol Süper Ligi'nde son dört ayın oyuncusu seçilmeyi de başarmıştı. Alperen, ESPN'in hazırladığı "NBA Draft Top 100" listesinde Avrupalı basketbolcular arasında birinci sırada bulunuyor.



Takıma katkı sağlamaktan başka bir şey düşünmediğini söyleyen genç oyuncu "Hırvatistan maçında da aynı mücadeleyi vereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.



Çebi: "Alperen ve Şehmus'la onur duyduk"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 12 Dev Adam ile gurur duyduklarını fakat en önemlisi Beşiktaş'ın genç oyuncuları Alperen ve Şehmus'un performansından onur duyduklarını ifade etti. Siyah beyazlıların başkanı hem 2 oyuncunun performansı hem de gençleştirme çalışmaları için şunları söyledi:



"Kriz döneminde yönetime gelirken hemen proje hazırladık. Ve gençlerden kurulu Banvit takımını olduğu gibi satın aldık. Bizi çok eleştirdiler ama şimdi yaptığımız işin ne kadar iyi olduğun gördük. Şu anda Alperen ve Şehmus gibi yetenekli 15 genç oyuncu takımımızda. Beşiktaş basketbolunu düzlüğe gençlerle çıkaracağız. Futbolda da Sergen Yalçın ile takıma daha doğrusu göle çaldığımız gençlik mayası tuttu. Tüm gençlerimiz gelecek için hazır. Futbolda da mevcut yüksek kontratlardan kurtulduğumuzda gençlik projesi 1 yıl içinde daha etkili olacak."







