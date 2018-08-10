Allegri, Real Madrid'i reddetme nedenini açıkladı!

Juventus'un teklifi Max Allegri, Real Madrid'in Lopetegui ile anlaşmadan önce kendisine yapılan teklif hakkında konuştu.
"HER TEKNİK ADAMIN HAYALİ..."
İtalya basınına konuşan Allegri, "Real Madrid'i reddettim çünkü başkana söz vermiştim. Bu nedenle dünyanın en büyük kulübü ve her teknik adamın hayali olan Real Madrid'i reddettim" ifadelerini kullandı.
"JUVENTUS'TA EFSANE MİYİM?"
Doğru bir karar verdiğine inandığını vurgulayan Max Allegri, "Buffon veya Del Piero gibi bir efsane miyim? Onlarla kıyaslanmak istemiyorum çünkü Juventus'un tarihini yazan oyunculardan bahsediyorum. Ben sadece 4 yıldır buradayım" şeklinde konuştu.
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"HER TEKNİK ADAMIN HAYALİ..."
İtalya basınına konuşan Allegri, "Real Madrid'i reddettim çünkü başkana söz vermiştim. Bu nedenle dünyanın en büyük kulübü ve her teknik adamın hayali olan Real Madrid'i reddettim" ifadelerini kullandı.
"JUVENTUS'TA EFSANE MİYİM?"
Doğru bir karar verdiğine inandığını vurgulayan Max Allegri, "Buffon veya Del Piero gibi bir efsane miyim? Onlarla kıyaslanmak istemiyorum çünkü Juventus'un tarihini yazan oyunculardan bahsediyorum. Ben sadece 4 yıldır buradayım" şeklinde konuştu.
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