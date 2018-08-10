  •  
    Serdar'dan flaş sitem; Müslümanlık forma mı?
  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...
  •  
    SÜRPRİZ: Real Madrid, YENİ forvetini buldu!..
  •  
    UEFA, Devler Ligi için en iyi adaylarını açıkladı!..
  •  
    Ve F.Bahçe'den 2. Lig'e sürpriz transfer, resmi...

Allegri, Real Madrid'i reddetme nedenini açıkladı!

Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, Zinedine Zidane'ın görevi bıraktığı dönemde Real Madrid'in kendisine yaptığı teklifi reddetme sebebini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Allegri, Real Madrid'i reddetme nedenini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2018 01:47
Juventus'un teklifi Max  Allegri, Real Madrid'in Lopetegui ile anlaşmadan önce kendisine yapılan teklif hakkında konuştu.

"HER TEKNİK ADAMIN HAYALİ..."

İtalya basınına konuşan Allegri, "Real Madrid'i reddettim çünkü başkana söz vermiştim. Bu nedenle dünyanın en büyük kulübü ve her teknik adamın hayali olan Real Madrid'i reddettim" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'TA EFSANE MİYİM?"

Doğru bir karar verdiğine inandığını vurgulayan Max Allegri, "Buffon veya Del Piero gibi bir efsane miyim? Onlarla kıyaslanmak istemiyorum çünkü Juventus'un tarihini yazan oyunculardan bahsediyorum. Ben sadece 4 yıldır buradayım" şeklinde konuştu.



 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için