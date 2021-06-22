Ali Koç: '5 transfer yapacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk TV yayınında transfer ile ilgili açıklamalar yaptı.



İşte Ali Koç'un transfer açıklamaları:



"YENİ FORVET ALACAĞIZ, MECBURUZ"



"6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direk eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi."



"ALTAY'A 30 VERİLİRSE..."



"Serdar Dursun'u çok iyi yatırım diye aldık. Altay her takımın içinde istediği karakter. O karakterdeki oyuncular bizde olmalıdır. Altay'a çok ilgi var. 30 milyon verilirse bir şey diyemeyiz ama satmak istmeiyoruz. Avrupa'da genç kaleci kıtlığı var."



"SZALAI İÇİN 20 MİLYONUN ALTI KONUŞULMAZ"



"Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile!"



"SERDAR DURSUN FIRSAT TRANSFERİDİR"



"Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı."



"EN ŞAŞIRDIĞIM OLAYLARDAN BİRİSİ SAMATTA'YDI"



En büyük şaşırdığım olaylardan birisi Samatta'ydı. Türkiye'ye geldiği zaman hatırlayın o günleri. Tepkileri hatırlayın. Slimani de öyleydi. Boş futbolcu muydu? Bir şekilde tutmadı. Bizde forvet hattında bir gariplik var. Hocalar değişti, taktik değişti. Biz deplasmanda rekor kırdık ama içeride de rekor kırdık. Niye içeride o takım dikiş tutturamıyor? Onu çok sorguladık.



