Ali Gücüm: "Kişisel nedenlerle ayrıldım"

Galatasaray Yönetimi'nden ayrılan Ali Gücüm, istifa nedenini katıldığı TV programında anlattı.

, Fotoğraf; AA
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Ali Gücüm: 'Kişisel nedenlerle ayrıldım'
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27 Eylül 2021 01:24
Galatasaray yönetiminde, Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstifa etme nedeni hakkında konuşan Ali Gücüm "Kişisel işlerimden dolayı, yönetim veya teknik ekipteki biriyle sorunum yok. Farklı bir şey olsa söylerim neden söylemeyeyim. Divan üyesiyim, ben medyatik olmayı sevmiyorum. Buradan yaratılacak bir hikayem yok. Kişisel yatırımlarımdan dolayı zamanım yoktu. Bana böyle bir şey yaptılar, o yüzden ayrıldım gibi bir durum da asla yok" açıklamasını yaptı

"Fatih Terim'in yetkileri azaltıldı mı?" iddiasına yanıt veren Ali Gücüm "Öyle bir şey yok. Fatih Terim bizim teknik direktörümüz değil futbol direktörümüz zaten. Fatih Hoca'nın futbol anlamında söylediği her şey yönetim içinde değerlendiriliyor. O böyle bir şey istedi, o da vermedi diye bir şey yok. Olsa derim yani. Hoca öyle istiyordu biz böyle istiyorduk falan gibi bir durum yok." dedi.

"Fernando Muslera, Kayseri'ye gitmek istemedi diye bi konu vardı doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Ali Gücüm "Muslera'yla ilgili öyle bir durum olmadı. Olsa yönetici olarak benim haberim olurdu zaten, ilk defa sizden duyuyorum bunu" ifadelerini kullandı.


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