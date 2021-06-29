Alanyaspor'un golcü adayı Börven

Alanyaspor, Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nde forma giyen Torgeir Börven'i kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Alanyaspor'un golcü adayı Börven
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29 Haziran 2021 11:12
Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig'den küme düşen Ankaragücü'nde forma giyen Norveç'li golcü Torgeir Börven ile ilgilendiği iddia edildi.

Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe gibi Süper Lig ekiplerinin de radarında olduğu iddia edilen 29 yaşındaki golcü futbolcu için, TFF 1. Lig'e düşen Erzurumspor'un da girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Forvet ve santrafor mevkiinde forma giyen Börven, Ankaragücü forması ile geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 29 maçta forma giydi ve 10 gollük katkıda bulundu.

Kaynak: Yeni Alanya


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