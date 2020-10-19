Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilki yaşadı

Alanyaspor, 5. kez oynadığı Galatasaray deplasmanında ilk kez puan aldı

Haber; AA
Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 23:15
Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez puanla dönmüş oldu.

Sarı-kırmızılı takımla Türk Telekom Stadı'nda 5. kez karşılaşan ve önceki 4 maçta da kaybeden Akdeniz temsilcisi, ilk kez rakibi karşısında İstanbul'da puan elde etti.

Öte yandan rakibiyle Süper Lig'de yaptığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemeyen Aytemiz Alanyaspor, arka arkaya 2 lig müsabakasında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için