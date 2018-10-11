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Akhisarspor'a 2 isimden kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisaspor'un sakatlıklarla başı dertte. Yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Bilal Kısa'nın sakatlığı devam ederken, Mustafa Yumlu, maçlara maskeyle çıkacak.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'a 2 isimden kötü haber
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11 Ekim 2018 16:34
Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada tek galibiyetle düşme hattında kalan Akhisarspor'a sakatlardan kötü haber geldi.

Dizinden sakatlanıp Galatasaray maçından bu yana 2 haftadır forma giyemeyen Serginho, tedavi için gittiği ülkesi Brezilya'da pazartesi günü menisküs ameliyatı oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu en az 3 hafta daha forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında arka adalesinde yırtık meydana gelen ve son Trabzonspor maçında oynamayan Bilal Kısa'nın sahalara dönüşü de 3 haftayı bulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı olan Eray da takımdan ayrı çalışıyor.

Akhisarspor, milli maç arasında 3 gün izin yaptıktan sonra antrenmanlara yeniden başlarken, Trabzon sınavında burnu 3 yerden birden kırılan Mustafa Yumlu, özel maskeyle çalıştı. Mustafa, ligde de maskeyle forma giyecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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