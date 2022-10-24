Ahmed Hassan: 'Geri dönmeyi başardık'

Alanyaspor'da Ahmed Hassan, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Ahmed Hassan yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi maçtı. Türkiye'deki en iyi takımlardan birine karşı oynadık. İlk dakikalarda çok baskı yedik, buna çalıştık ama olmadı." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Erken gol yedik. Sonrasında geri dönmeyi başardık." açıklamasını yaptı.





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