Adriano: "Belki ben de Xavi gibi olurum"

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Adriano Correia, Belçika futbolu üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Adriano: 'Belki ben de Xavi gibi olurum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 16:56
Kariyerine Belçika'nın Eupen takımında devam eden Adriano Correia, Belçika futbolu üzerine açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terletti.

36 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Sevilla'dayken Standard Liege'e karşı oynadım. Beşiktaş'tayken de Genk'le karşılaşmıştım. İspanya ya da diğer büyük liglerden birinden teklif almadım. Ben de Belçika'ya tecrübemi getirdim ve antrenörlük için ön hazırlığa başladım. Burada harika bir akademi var. Belki ben de Xavi gibi bir şans elde ederim ve futbolu bıraktıktan sonra burada hocalık şansı bulurum." dedi.

Adriano, bu sezon Belçika Ligi'nde takımıyla birlikte 8 maça çıktı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için