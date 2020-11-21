Adriano: 'Belki ben de Xavi gibi olurum'

Kariyerine Belçika'nın Eupen takımında devam eden Adriano Correia, Belçika futbolu üzerine açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Beşiktaş formasını terletti.



36 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Sevilla'dayken Standard Liege'e karşı oynadım. Beşiktaş'tayken de Genk'le karşılaşmıştım. İspanya ya da diğer büyük liglerden birinden teklif almadım. Ben de Belçika'ya tecrübemi getirdim ve antrenörlük için ön hazırlığa başladım. Burada harika bir akademi var. Belki ben de Xavi gibi bir şans elde ederim ve futbolu bıraktıktan sonra burada hocalık şansı bulurum." dedi.



Adriano, bu sezon Belçika Ligi'nde takımıyla birlikte 8 maça çıktı.



