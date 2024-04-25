Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlıyor

Adana Demirspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Galatasaray'ı ağırlıyor
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25 Nisan 2024 13:29
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cuma günü lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Karşılaşma, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 33 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 41 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 90 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

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